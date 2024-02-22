Лавров проводит переговоры с коллегой из ЮАР на полях встречи глав МИД G20 в Рио

Министр уже провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с южноафриканской коллегой Наледи Пандор на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент ТАСС.

На площадке мероприятия стартовал второй рабочий день. Министр уже успел провести встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Вчера Лавров провел серию двусторонних переговоров: в частности, с министром иностранных дел председательствующей в "двадцатке" Бразилии Мауро Виейрой, а также с главами МИД Мексики, Египта, Боливии и Парагвая.