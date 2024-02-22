Захарова сообщила, что бразильская сторона заправила самолет Лаврова

Глава МИД РФ отметил, что бразильская сторона "предприняла все, чтобы этот вопрос решился"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова готов к полету, топливо заправлено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на сообщения СМИ о проблемах с заправкой борта.

"Самолет заправлен, логистику бразильская сторона обеспечила", - ответила она на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что поездка Лаврова в Бразилиа на переговоры с президентом страны Лулой да Силвой могла сорваться из-за санкционных опасений дистрибьютора топлива. Журналисты на пресс-конференции по итогам министерского заседания в G20 попросили российского министра прокомментировать эту информацию.

"Так получилось, что здесь у Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям", - ответил он. Вместе с тем он указал, что бразильская сторона "предприняла все, чтобы этот вопрос решился".