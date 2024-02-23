Постпред РФ при ЮНЕСКО: Украине чужды понятия свободы слова и безопасности журналистов

Как отметил Ринат Аляутдинов, особенно это касается информации на русском языке

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Государственный переворот, совершенный на Украине 22 февраля 2014 года, серьезно сказался на свободе слова и безопасности журналистов в стране, особенно это касается информации на русском языке. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов.

"Свобода слова и безопасность журналистов - вообще чуждые Киеву ценности. С 2014 года украинские власти ведут борьбу с инакомыслием, не гнушаясь даже использования террористических методов", - отметил он.

Среди таких методов, по словам посла, практикуется публичное преследование через сайт "Миротворец", а также проведение социологических опросов на тему того, "кого из российских журналистов убить первым". Причем нападения на журналистов происходят с 2014 года, одним из самых громких в первые годы после переворота стало убийство известного писателя и общественного деятеля Олеся Бузины. После начала в феврале 2022 года российской специальной военной операции на Украине "в результате преступных террористических действий киевского режима погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин - прим. ТАСС), Олег Клоков, Ростислав Журавлев", добавил постпред.

Одновременно работа журналистов на Украине была осложнена и за счет законодательных ограничений в виде квот на использование украинского языка на радио и телевидении с 2017 года, а в декабре 2022 года был принят законопроект "О медиа", который ввел тотальный контроль над СМИ, внесудебные блокировки и запрет любой, даже нейтральной информации о России.

"В результате русскоязычные граждане и нацменьшинства были лишены права на получение информации на родном языке, на сохранение своей культуры и идентичности", - заключил Аляутдинов.