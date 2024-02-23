Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов по Украине, ситуацию в Газе, а также график предстоящих контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, прошедшей 22 февраля в Бразилиа.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования конфликта на основе учета законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности, подчеркнув бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов", - сообщили в дипведомстве.

Стороны также констатировали близость позиций в отношении глубокого кризиса на палестинских территориях, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан. "Выражено общее мнение о необходимости для Совета Безопасности ООН потребовать немедленного прекращения огня, решения тяжелейших гуманитарных проблем, а также снятия препятствий на пути выполнения решений ООН о создании палестинского государства", - подчеркнули в МИД РФ.

"Рассмотрен график контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе в связи с предстоящими в этом году мероприятиями по линии БРИКС и "Группы двадцати", - отметили в ведомстве. - Особое внимание уделено практическим аспектам взаимодействия на международной арене с учетом совпадающих в 2024 году председательств России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати". Условлено координировать работу в упомянутых форматах и в ООН по продвижению реформы институтов глобального управления, которые должны отражать возросший вес стран Глобального Юга в мировой экономике и политике".

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений, включая подготовку к 12-й сессии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередному заседанию комиссии высокого уровня для согласования дополнительных мер по расширению взаимной торговли и реализации совместных проектов в различных областях. Приветствовалась активизация межпарламентских и межпартийных контактов, гуманитарных и спортивных связей.