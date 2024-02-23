Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что правящая политическая элита Германии забыла историю

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Резолюция бундестага (парламент ФРГ) о предоставлении Украине дальнобойного оружия для ударов по России является позором для Германии и всего немецкого народа, считает глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

Бундестаг 22 февраля поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил.

"Я считаю, что это решение позор для всей Германии и для всего немецкого народа. Очень жаль, что правящая политическая элита Германии забыла историю, когда бесноватый фюрер уже пытался уничтожить не только народы, но и все границы, которые тогда были", - сказал ТАСС Гемпель.

По его словам, элита Германии "в угоду американцам разрушает свою экономику, свое гражданское общество и христианские ценности". Гемпель призвал очнуться немецкий народ и дать оценку сегодняшней политической элите Германии.

"Я убежден в том, что Германия, к сожалению, потеряла ключевые экономические позиции, которые она занимала многие годы. Германия может процветать только в дружбе с Россией. И история неоднократно об этом говорила", - резюмировал Гемпель.