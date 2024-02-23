Посольство РФ в Эстонии назвало кощунством планы демонтажа надгробий советских солдат

В диппредставительстве призвали задуматься о последствиях и не допустить реализации решения

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии считает кощунством намерение властей республики демонтировать могильные плиты советских солдат.

"Посольство расценивает подобные планы как очередную кощунственную попытку осквернения памяти павших героев-освободителей и надругательства над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма", - говорится в комментарии на сайте диппредставительства.

Власти волости Сааремаа в сотрудничестве с администрацией Эстонского военного музея намереваются убрать могильные плиты и осуществить эксгумацию захороненных под ними воинов Красной армии на мемориале Техумарди. Этот комплекс сооружен в 1967 году в память о боях между частями 249-й Эстонской стрелковой пехотной дивизии и немецко-фашистскими оккупантами.

"Призываем задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи", - подчеркнуло посольство.