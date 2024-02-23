Сальдо: ВСУ потеряли около 200 боевиков в зоне ответственности группировки "Днепр"

По словам губернатора Херсонщины, российские военнослужащие за двое суток уничтожили на херсонском направлении два танка и семь боевых бронированных машин

ГЕНИЧЕСК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за двое суток потеряли около 200 боевиков в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Продолжалось поражение позиций украинских вооруженных формирований по всей 300-километровой ЛБС [линии боевого соприкосновения] - от Лимана до Днепровского водохранилища. За двое суток боевики киевского режима понесли повышенные потери в зоне ответственности группировки войск "Днепр", в частности личного состава - до 200 [человек]", - говорится в сообщении.

Также российские военнослужащие за двое суток уничтожили на херсонском направлении два танка, семь боевых бронированных машин, 14 орудий и минометов, зенитную установку и 18 автомобилей. Кроме того, известно о четырех пораженных лодках ВСУ и 100 сбитых или подавленных БПЛА. По пунктам временного размещения группировка войск "Днепр" нанесла более 50 ударов.