Глава администрации Евпатории заявила, что ее больше волнует жизнь города, а не санкции ЕС

Всем лицам, внесенным в список, в частности, запрещен въезд в страны Евросоюза

ТАСС, 23 февраля. Глава администрации Евпатории в Крыму Елена Демидова не переживает, что попала в черный список Евросоюза в рамках 13-го пакета санкций, потому что ей "хорошо живется в России".

"Я в Европу не собираюсь, мне в России хорошо. Меня это [включение в санкционный список ЕС] не напрягает, я по этому поводу не переживаю. У меня столько работы, что я этого даже не видела еще. Может и есть такая новость, но меня сейчас больше интересует город", - сказала Демидова ТАСС.

О включении главы администрации Евпатории Елены Демидовой в очередной пакет санкций сообщалось в публикации "Официального журнала ЕС". В списке также значатся министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, заместитель председателя крымского Государственного совета Владимир Бобков, судьи Киевского районного суда города Симферополя Ольга Кузнецова, Денис Диденко, Антон Цыкуренко, а также Галина Хулапова (Каширская) и Валентина Камынина. Помимо этого, в списки попали уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, судья Симферопольского района Крыма Янина Охота (Кожемяко), начальник отдела по противодействию экстремизму ЦПЭ МВД по Республике Крым Руслан Шамбазов.

Всем лицам, внесенным в список, запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Европейскому бизнесу запрещены любые контакты с юридическими лицами из черного списка, их активы в ЕС должны быть заблокированы.