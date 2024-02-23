Небензя заявил, что Запад должен понести ответственность за свою слепоту на Украине

Дипломат отметил, что страны, "претендующие называться цивилизованными и демократическими", не слышат заявлений украинских властей о жителях Донбасса, которых они называют "нелюдями" и "существами и особями"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Западные страны должны ответить за свою политику и избирательную слепоту на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Отвечать за сделанное с Украиной коллективному Западу все-таки придется, как и за избирательную слепоту и глухоту, проявлявшуюся им все последние годы", - сказал он.

Дипломат отметил, что страны, "претендующие называться цивилизованными и демократическими", не слышат заявлений украинских властей о жителях Донбасса, которых они называют "нелюдями" и "существами и особями".

"Оно (вхождение в состав России Донбасса и Новороссии - прим. ТАСС) стало закономерным следствием политики истребления собственного населения неонацистским режимом", - заключил он.