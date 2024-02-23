Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе не удивилась санкциям ЕС

Марина Песчанская заявила, что в Европу не собирается

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская ожидала, что ее могут внести в черный список Евросоюза, восприняла это спокойно. Об этом она заявила ТАСС.

"Сам факт меня не удивил. Я понимаю, что с учетом специфики работы это должно было случиться. Я восприняла это спокойно, меня это даже не огорчает, жить мне это не мешает", - сказала Песчанская, заметив, что в Европу не собирается.

О включении уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской в очередной пакет санкций сообщалось в публикации "Официального журнала ЕС". В списке также значатся министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, заместитель председателя крымского Государственного совета Владимир Бобков, судьи Киевского районного суда города Симферополя Ольга Кузнецова, Денис Диденко, Антон Цыкуренко, а также Галина Хулапова (Каширская) и Валентина Камынина. Помимо этого, в списки попали глава администрации Евпатории Елена Демидова, судья Симферопольского района Крыма Янина Охота (Кожемяко), начальник отдела по противодействию экстремизму ЦПЭ МВД по Республике Крым Руслан Шамбазов.

Всем лицам, внесенным в список, запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Европейскому бизнесу запрещены любые контакты с юридическими лицами из черного списка, их активы в ЕС должны быть заблокированы.