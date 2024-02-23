Зампостпреда РФ заявил, что мальтийское председательство ОБСЕ забыло о своих полномочиях

Оно поддержало лживые обвинения в адрес России по случаю годовщины начала СВО, рассказал Максим Буякевич

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Действующее мальтийское председательство ОБСЕ напрочь забыло о своих полномочиях и обязанностях перед участниками организации, поддержав лживые обвинения в адрес России по случаю годовщины начала СВО. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при объединении Максим Буякевич на заседании его постоянного совета.

"Сегодня вновь, как и год назад, в привязке к годовщине начала российской специальной военной операции от представителей ряда государств-участников прозвучали лживые обвинения в адрес России. Сожалеем, что мальтийское действующее председательство участвует в этом, напрочь забыв о своих реальных обязанностях и полномочиях, совместно согласованных всеми 57 государствами-участниками. Тем более после недавних решений Международного суда ООН, который отверг беспочвенные претензии киевского режима и его западных кураторов в осуществлении нашей страной с 2014 года некой "неспровоцированной агрессии", поддержке "террористических структур" в Донбассе и ведении с 2022 года "геноцидальной войны", - подчеркнул Буякевич.

Он также отметил, что вся ответственность за нынешний уровень эскалации на Украине "лежит на руководстве тех стран, которые продолжают вкладываться в военную подпитку киевского режима и убеждают его в том, что время для дипломатии еще не пришло".