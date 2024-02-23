Зампостпреда при ОБСЕ заявил, что РФ не питает иллюзий о скором решении вопроса на Украине

Максим Буякевич также подчеркнул, что в Москве фиксируют растущую вовлеченность НАТО в вооруженное противостояние с РФ как на конституционной территории России, так и на Украине

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия не испытывает иллюзий по поводу скорого урегулирования украинского конфликта и решения других противоречий в отношениях с Западом. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании ее постоянного совета.

"Мы не питаем иллюзий по поводу скорого урегулирования украинского конфликта и противоречий с Западом в целом. Видим неконструктивный подход западных участников блока НАТО и их киевских подопечных - все они упорно бьют в барабаны войны, отвергая саму мысль об учете законных интересов России. Наша страна никогда не закрывалась от взаимоуважительного диалога, в котором подлинный учет законных интересов сторон позволил бы снять имеющиеся противоречия. Но мы никогда не согласимся на то, чтобы с нами говорили языком ультиматумов, нереалистичных и невыполнимых формул", - подчеркнул Буякевич.

Российский дипломат также подчеркнул, что в Москве фиксируют "растущую вовлеченность" НАТО в вооруженное противостояние с РФ как на конституционной территории России, так и на Украине. Буякевич отметил, что "Россия стремится к миру, но не за любую цену".