Небензя отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН по Украине

Постоянный представитель России при организации назвал такие речи "ритуальными заклинаниями"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказывается слушать выступления представителей Европы на заседании Совета Безопасности по Украине.

"Хочу заранее предупредить, я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными презентациями", - сказал он.

"Хочу напомнить, что ни одна из стран Евросоюза и вообще Запада ни разу не выступила с инициативой созыва хотя бы одного заседания [Совбеза] по Газе <...>. Это более чем красноречиво говорит о вашем лицемерии и двойных стандартах", - указал Небензя.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны готовят в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала специальной военной операции. Полянский отметил, что это будут бесполезные междусобойчики, где западные страны будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим.