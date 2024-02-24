Рябков: контактировать с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе бессмысленно

По словам замглавы МИД РФ, американская сторона преследует единственную цель "демонизации России, выдвигая подобного рода обвинения"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия не видит смысла вести контакты с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе, Вашингтон выдвигает абсурдные обвинения. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. "Никакого продвижения по этой теме нет и быть не может. Причина понятна - абсурдность американских обвинений нас в намерении якобы развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе, - сказал замминистра. - Поэтому контакты совершенно непродуктивны по этому вопросу".

Он обратил внимание на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что у Москвы нет намерений размещать ядерное оружие в космосе. По словам Рябкова, американская сторона преследует единственную цель "демонизации России, выдвигая подобного рода обвинения".

Замглавы МИД РФ убежден, что с американцами в принципе невозможно вести серьезный диалог из-за их привычки нарушать договоренности и сливать конфиденциальную информацию. "Американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле. Вначале они настаивают на том, чтобы в публичное пространство не попадала никакая информация на этот счет, и буквально после обсуждения этой темы с нами сами же это все выпускают", - отметил Рябков.

"Неприемлемость американского подхода к каким бы то ни было контактам и диалогу с нами в свете постоянных утечек из Вашингтона для нас совершенно очевидна. Мы осуждаем эту американскую практику", - заключил он.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с предполагаемыми планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Сам Рябков ранее охарактеризовал высказывания должностных лиц США как "злонамеренное сочинительство".