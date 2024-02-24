МИД РФ: говорить про СВО и ее причины эффективнее с готовыми слушать партнерами

Посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Украина "сейчас самостоятельно ничего не может планировать и решать, поскольку зависит от внешней помощи"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия готова открыто говорить про СВО и о происходящем на Украине с теми партнерами, которые готовы слушать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с корреспондентом ТАСС на мероприятии в "Русском доме", приуроченном к 10-й годовщине госпереворота на Украине и второй годовщине начала СВО.

"Работать нужно на всей линии фронта, и данное мероприятие - это лишь часть этой работы. Мы считаем очень важным приезжать к друзьям и пытаться объяснить им, рассказать о том, что на самом деле происходит и каковы причины. Есть западный мейнстрим, западные нарративы, и перебивать их на их же поле - это бессмысленное занятие", - сказал он на мероприятии под названием "10-летие бесконечной трагедии".

По словам Мирошника, "подобная работа с местными общественными организациями, со СМИ дает определенный результат". "Мы готовы открыто обсуждать, отвечать на вопросы. Мы готовы к такому диалогу. Мы уверены, что он помогает сберечь жизни. Мы видим пользу в том, чтобы говорить с теми странами, с теми партнерами, которые не являются заказчиками того, что происходит на Украине", - отметил посол.

Объясняя участвующим в мероприятии представителям турецкой общественности и СМИ ситуацию вокруг Украины, Мирошник отметил, что "киевский режим сейчас самостоятельно ничего не может планировать и решать, поскольку зависит от внешней помощи". "Украина как суверенное государство самостоятельно существовать уже не может. Чтобы выжить, им нужны дотации в размере минимум $40 млрд. Чтобы продолжать воевать, им нужны оружие, боеприпасы, продовольствие из-за рубежа. И от этого зависит дальнейший ход конфликта", - сказал он.

Говоря о перспективах переговоров с Украиной, Мирошник отметил, что "Запад периодически призывает вести переговоры с Киевом, но, пока Украина не является самостоятельной, вести такие переговоры с марионеткой контрпродуктивно".