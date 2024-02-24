МИД РФ: США не интересует мнение украинцев и Европы в связи с конфликтом на Украине

Посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Россия "считает перспективным направление мирового большинства"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. США и заинтересованных в продолжении конфликта на Украине не интересует мнение ни украинцев, ни Европы. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с корреспондентом ТАСС на мероприятии в "Русском доме", приуроченном к 10-й годовщине госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) России.

"Мы видим, что мнение самих украинцев, а зачастую и мнение европейских государств, никого не интересует. Мы видим, что они работают по методичке. Это очевидно на каждом заседании Совета Безопасности [ООН], ОБСЕ, на площадках всех международных организаций. И в данном случае нет смысла говорить [вести переговоры] с управляемой страной", - сказал он.

Мирошник отметил, что Россия "считает перспективным направление мирового большинства". "То есть тех стран, которые недовольны гегемонией США, которые не готовы принимать половинчатые, двуличные решения, когда им говорят, что главное не перепутать, что Косово - это одно, а Донбасс - совершенно другое. Это не только нас не устраивает, но не устраивает огромное количество стран", - подчеркнул он. Российская сторона, по его словам, "готова договориться о совместном, открытом и понятном отношении к тому, что происходит на уже бывшей территории Украины".

Отвечая на вопрос, готовы ли эти страны действовать, Мирошник сказал, что формирование мирового большинства - "это процесс, в котором важно договориться о роли каждого и о точках объединения". "И мы эти точки видим. Да, пока нет каких-то обязывающих стороны аспектов. Но мы видим точки силы, которые объединяют ряд адекватных государств, которые слышат и готовы взаимодействовать. Это ШОС, БРИКС, отдельные страны СНГ. Эти темы [связанные с Украиной] будут обсуждаться на этих площадках. Какие они приобретут формы, это уже вопросы дипломатии, нахождения точек соприкосновения и общих интересов", - заключил посол.

Выступая перед посетителями мероприятия, Мирошник коснулся и ситуации со стамбульскими переговорами 2022 года. "Мы благодарны Турции и ее правительству за предоставление площадки для проведения мирных переговоров, но сожалеем, что это не пошло на пользу Украине и ее режиму, который уже пришел было к договоренности об урегулировании, но его сорвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который настоял на продолжении войны до последнего украинца", - сказал он. Посол МИД РФ назвал "действия, направленные на срыв договоренностей по мирному урегулированию преступными".