Володин с делегацией Госдумы прибыл в Саудовскую Аравию

Это первый визит уровня председателя ГД в королевство

ЭР-РИЯД, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией ГД прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит уровня председателя Госдумы в королевство, сообщается на сайте Госдумы.

В Эр-Рияде состоится встреча Володина с председателем Консультативного совета королевства Абдаллой Аль аш-Шейхом, говорится на сайте.

В делегацию палаты также вошли вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, председатели комитетов по международным делам и аграрным вопросам Леонид Слуцкий и Владимир Кашин, бюджету - Андрей Макаров, энергетике - Павел Завальный, развитию гражданского общества - Ольга Тимофеева, промышленности и торговле - Владимир Гутенев, туризму - Сангаджи Тарбаев, первый замглавы комитета по международным делам Шамсаил Саралиев, первый замглавы комитета по бюджету Глеб Хор, первый замглавы комитета по экономической политике Надежда Школкина, член комитета по торговле Владимир Иванов, глава Россотрудничества Евгений Примаков.