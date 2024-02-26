Пушилин заявил, что ВСУ препятствуют восстановлению Артемовска хаотичными ударами

Глава ДНР добавил, что специалисты приступят к работам только после того, как будет возможность создать для них безопасные условия

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Хаотичные обстрелы Артемовска (украинское название - Бахмут) со стороны Вооруженных сил Украины препятствуют началу восстановительных работ в городе. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник по сей день продолжает наносить хаотичные удары по самому Артемовску. Там нет ни одного гражданского лица. Более того, постоянно работают коптеры, мониторят ситуацию, лишь бы там не начали какую-либо работу по разбору завалов и прочему. Почему-то для украинского режима очень болезненно, чтобы там хоть что-то началось в плане восстановления населенного пункта, оценки ситуации, даже разминирования. По сути, они тратят снаряды, тратят боеприпасы, которые не в таком уж избытке сейчас на Украине, для того чтобы ничего не происходило в Артемовске", - сказал Пушилин.

Глава республики добавил, что специалисты приступят к работам по восстановлению в Артемовске только после того, как будет возможность создать для них безопасные условия.