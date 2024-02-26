Сальдо рассчитывает, что Путин в послании парламенту обозначит планы развития Новороссии

На послании также будут озвучены меры поддержки и для участников СВО, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассчитывает, что в послании президента Федеральному собранию будут обозначены планы развития Донбасса и Новороссии и конкретные программы социальной поддержки россиян, в том числе участников специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал ТАСС.

"Президент уже дал понять, что послание 2024 года будет планом действий на шесть лет вперед. Это будет фундаментальный разговор о перспективах. Что касается конкретики, то, полагаю, президент сделает акцент на социальных вопросах, конкретных программах поддержки тех или иных групп населения. Рассчитываю услышать о планах и задачах в отношении социально-экономического развития Новороссии и Донбасса", - сказал Сальдо, уточнив, что на послании также будут озвучены меры поддержки и для участников СВО.

По мнению губернатора, Путин выскажется и по вопросам демографии, в том числе поддержки молодых и многодетных семей, что особенно актуально для Херсонской области.

"Думаю, президент коснется внешнеполитических тем, но в несколько другом аспекте. Вероятно, акцент будет сделан на отношениях со странами, что поддерживают Россию", - добавил глава региона.

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.