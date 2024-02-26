Путин встретится с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым

Встреча состоится 26 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет на докладе у президента глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Путин продолжает системно работать с регионами, и данная встреча пройдет "в русле этой работы".

Песков также напомнил, что утром президент направил поздравительную телеграмму турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его дня рождения. Кроме того, он отметил, что состоялся телефонный разговор, в котором Путин "лично поздравил турецкого коллегу".