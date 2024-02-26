Водолацкий заявил, что ВСУ не сдавались в плен из-за страха перед заградотрядами

Депутат Госдумы сообщил, что после взятия Авдеевки среди пленных есть наемники из различных стран

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сдавались добровольно в плен ВС РФ во время боев в Авдеевке, поскольку боялись расправы своих заградотрядов. Такое мнение ТАСС высказал координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Естественно, после потери Авдеевки большое количество пленных, но самое главное, что они сдавались в тот момент, когда уже понимали, что сейчас будет смерть. Они не сдавались, когда шло наступление российской армии. Они ожесточенно отбивались. Это говорит о том, что у них огромный страх быть уничтоженными своими же заградотрядами. А когда заградотряды были отодвинуты за населенные пункты Тоненькое, Ласточкино, они начали сдаваться", - сказал он.

По словам Водолацкого, после освобождения Авдеевки бойцы ВСУ "в большом количестве" попали в плен к российским военнослужащим, сейчас с ними "работают контрразведчики". Как уточнил депутат, среди пленных есть наемники из различных стран. Кроме того, после перехода Авдеевки под контроль ВС РФ российские военнослужащие обнаружили "много вооружения", оставленного ВСУ в городе, в том числе изготовленного странами - участницами НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.