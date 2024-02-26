Путин заявил, что Россия продолжит укреплять Силы специальных операций

Их будут оснащать оружием и техникой нового поколения, отметил президент РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит укрепление Сил специальных операций (ССО), будет повышать их мобильность и ударный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.

"Мы будем и дальше укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что это является одним из "ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота России".

Президент отметил, что подразделения Сил специальных операций всегда находятся на боевом посту. "Уверен, что вы будете брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечение безопасности нашей Родины и нашего народа", - добавил Путин, обращаясь к ветеранам и военнослужащим ССО РФ. Он поблагодарил их за службу и пожелал крепкого здоровья, успехов и благополучия им и их близким.

Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, начатой министром обороны РФ Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций РФ был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошел в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.