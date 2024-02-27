Лавров и премьер Йемена обсудят обстановку на Ближнем Востоке

Ахмед Авад бен Мубарак прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению российской стороны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на встрече в Москве рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке и обсудят роль России в установлении безопасности и мира в Йеменской Республике.

Бен Мубарак прибыл в понедельник в российскую столицу с официальным визитом по приглашению российской стороны. Это его первая зарубежная поездка в должности премьер-министра республики. Он был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который занимает с конца 2020 года.

Ожидается, что помимо главы МИД РФ он встретится с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также уточняется возможность встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пояснили ТАСС в посольстве республики в РФ.

В преддверии визита йеменское государственное агентство Saba сообщило, что в ходе запланированных переговоров бен Мубарак намерен поднять вопросы двусторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

Обострение в Красном море

Можно ожидать, что в центре обсуждения региональной повестки будет находиться нынешняя ситуация с судоходством в Красном море. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа участники йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" заявили, что будут совершать атаки на территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. К настоящему времени хуситы контролируют северную часть страны, где расположена Сана, исторически считавшаяся столицей республики, а правительство разместилось в Адене. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва выступает за обеспечение безопасности торгового судоходства в Красном море, но не может согласиться с ударами США и Великобритании по территории Йемена. Лавров назвал западные удары по Йемену "неоколониальным вариантом реагирования военными методами на происходящее".

РФ регулярно проводит контакты со всеми заинтересованными в урегулировании сторонами. Так, в феврале российская делегация посетила йеменский Аден, где состоялась встреча с министром обороны республики Мухсеном ад-Даери. А до этого, 25 января, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял делегацию движения "Ансар Аллах".

Внутриполитическая ситуация

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и хуситами. Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 г. погибли не менее 233 тыс. человек.

Развитие ситуации в республике и пути выхода из кризиса будут среди тем обсуждения Лаврова и главы правительства Йемена. Российская сторона придерживается позиции о необходимости комплексного политико-дипломатического урегулирования йеменского кризиса, а также регулярно подтверждает готовность к восстановлению многопланового двустороннего сотрудничества по мере нормализации обстановки в республике.