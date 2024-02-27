Богданов сообщил, что премьер Йемена для своего первого визита выбрал Россию

Замглавы МИД РФ назвал символичным прибытие Ахмеда Авада бен Мубарака

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак для своего первого визита выбрал Россию, что символично. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Сейчас действительно важный очень визит. Он планировался как визит министра иностранных дел, но буквально недавно состоялось назначение Ахмеда бен Мубарака на пост премьер-министра с сохранением портфеля министра иностранных дел. Поэтому в новом качестве как глава правительства Йемена он осуществляет первый визит в Российскую Федерацию, что само по себе символично", - сказал он.

Ранее в посольстве Йемена в Москве сообщили ТАСС о том, что глава международно признанного правительства Йемена рассчитывает провести встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Также йеменское государственное агентство Saba сообщило, что бен Мубарак намерен обсудить с российскими официальными лицами вопросы двухсторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

Ахмед Авад бен Мубарак был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который он занимает с конца 2020 года. Это его первый зарубежный визит в должности премьер-министра республики.