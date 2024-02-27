Оверчук обсудил с премьером Йемена развитие торгово-экономического сотрудничества

Вице-премьер РФ и Ахмед Авад бен Мубарак также затронули вопросы культурно-гуманитарных сфер

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом бен Мубараком рассмотрел вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран.

"В ходе переговоров рассмотрены приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - говорится в телеграм-канале правительства России. - Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по всем направлениям взаимодействия между странами".

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак выбрал для своего первого визита Россию, 27 февраля проходят его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Йеменское государственное агентство Saba сообщило, что бен Мубарак намерен обсудить с российскими официальными лицами вопросы двухсторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

Ахмед Авад бен Мубарак был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который он занимает с конца 2020 года.