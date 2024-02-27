Медведев назвал "недержанием речи" слова Макрона о вероятности ввода войск НАТО на Украину

Замглавы Совбеза РФ отметил, что президенту Франции, вероятно, "ударила в голову моча"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев "диагностировал" "недержание речи" у президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"У действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооруженными силами Франции и князя Андорры Эмманюэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи", - написал Медведев. При этом он пояснил, что выбрал именно эту идиому потому, что она используется в отношении людей, склонных к необдуманной реакции.

Замглавы Совбеза напомнил о заявлении Макрона, по мнению которого, "Европе для безопасности нужно поражение России, а потому следует отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО". "Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", - констатировал российский политик.

Он посоветовал французскому лидеру поберечь себя и сменить рацион, потому как "устрицы и шампанское - вещь хорошая, но ведь не мальчик уже". "Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится", - подытожил Медведев, намекнув, что заявления, подобные высказываниям Макрона, дурно пахнут.

Ранее президент Франции по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не исключил возможности отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’ Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.