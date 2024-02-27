Захарова: Макрон не отдает себе отчета, говоря о возможной отправке военных на Украину

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что месяц назад глава МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не отдает себе отчета, когда говорит о возможности отправки французских военных на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявлений Эмманюэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину. <...> Есть устойчивое ощущение, что Президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

В этом контексте Захарова напомнила, что всего месяц назад глава МИД Франции отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл "грубой российской пропагандой".

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем. Он добавил, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в конфликте.

Официальный представитель МИД РФ указала Макрону на противоречивые моменты из истории Франции. "В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС "Шарлемань" ("Карл Великий") и других. Защищали они и непосредственно "Фюрербункер" - бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста, - отметила она. - Французские эсэсовцы из "Шарлемань" стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии".

"Эмманюэль, Вы решили организовать дивизию "Шарлемань II" (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?", - обратилась Захарова к французскому президенту.