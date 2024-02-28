Глава Росатома выступит перед депутатами Госдумы

ГД также рассмотрит в третьем чтении законопроект, устанавливающий запрет для граждан и компаний РФ размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выступит на пленарном заседании Госдумы. Он представит информацию о роли атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета.

Кроме того, Дума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.

Документ внесли на рассмотрение палаты 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля, в первом чтении инициатива была принята 20 февраля. В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Документ также дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Законопроект также вносит изменения в закон "О средствах массовой информации". Так, реклама ресурсов иностранных агентов запрещается в средствах массовой информации, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Как уточнял ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет о запрете размещения в СМИ именно рекламы ресурсов иноагентов, которая может привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, указывал он, недопустимо в рекламных целях публиковать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, по словам Пискарева, цитирование материалов иноагентов в средствах массовой информации будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

Кроме того, Госдума может принять в третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам.

Проект закона увеличивает требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, с 10 млн до 100 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными средствами, а также заемными средствами учредителей. Снижение стоимости чистых активов в процессе ведения деятельности организаций, имеющих лицензию на производство этилового спирта, ниже 100 млн рублей будет являться основанием для судебного аннулирования лицензии. Одновременно ужесточаются требования к группе организаций, совместно производящих этиловый спирт, в части установления факта несоблюдения норм минимального использования производственной мощности.