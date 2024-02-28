Захарова назвала слова о "нейтрализации" Калининграда частью информационной войны

Они направлены на поддержку киевского режима, добавила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Высказывания посла Литвы в Швеции и экс-главы МИД этой страны Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" Калининграда направлены на поддержку киевского режима, но в большей степени носят карикатурный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Все понимают, что ни конкретно этот упомянутый человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления, - отметила дипломат. - Это элемент информационной войны, какого-то пиара, хайпа. Думаю, скорее всего, первое".

По ее словам, западным спонсорам Украины нужна подобная многоголосица, "чтобы морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим".

Подобные заявления, указала Захарова, "в большей степени носят карикатурный характер". "Но при этом на территории Украины, на подконтрольной киевскому режиму территории они разлетаются как горячие пирожки", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Линас Линкявичюс ранее пригрозил "нейтрализовать" Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, если Россия "бросит вызов" альянсу.