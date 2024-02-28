МИД РФ: соглашения Киева и Запада по безопасности говорят о долгой конфронтации с Россией

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, это выбор не граждан Западной Европы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Соглашения о гарантиях безопасности между странами Запада и Украиной подтверждают цель на долгосрочную конфронтацию с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на символический характер так называемых соглашений о гарантиях безопасности и отсутствие в них какой-либо новизны, помимо и без того оказываемого Киеву военного содействия в виде накачивания режима [президента Украины Владимира] Зеленского вооружениями, военной техникой, их подписание является очередным шагом к гибридной войне Запада против России и подтверждением нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелания идти по пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что это выбор не граждан Западной Европы. "Этот выбор за налогоплательщиков, за граждан, за общественность стран Европейского союза был сделан в Вашингтоне, который расставил в этих странах и в соответствующих блоковых структурах людей, которые присягнули именно Белому дому на верность, но не тем людям, которые полагали, что выбирают их через демократические институты в своих собственных странах", - добавила Захарова.

Ранее на сайте Зеленского сообщили, что Украина и Норвегия начали переговоры о соглашении, которое предоставит Киеву гарантии безопасности.

Подобные двусторонние документы, которые, по мнению некоторых экспертов, могут служить альтернативой приему Украины в НАТО, уже подписали несколько стран, в том числе Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция.

13 декабря 2023 года Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция согласились начать с Украиной переговоры о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности.