Захарова: Латвия и Эстония запугивают свое население, наказывая участников Игр будущего

По словам официального представителя МИД РФ, дискриминация собственных спортсменов доказывает, что власти прибалтийских стран "под абсурдным предлогом используют инструменты политического давления"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прибалтийские государства занимаются запугиванием собственного населения, наказывая спортсменов за участие в Играх будущего в Казани. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее федерации хоккея Эстонии и Латвии приостановили действие лицензий всех спортсменов из местных лиг, принявших участие в Играх будущего. По данным посольства РФ в Риге, латвийская служба госбезопасности намерена проанализировать поездку спортсменов в Россию и дать ей оценку.

"Прибалтийские страны вновь продемонстрировали свои русофобские стремления. Они готовы действовать в ущерб себе, своим гражданам, желая вставить нам палки в колеса", - указала Захарова.

По ее словам, дискриминация собственных спортсменов в очередной раз доказывает, что власти прибалтийских стран "под абсурдным предлогом используют инструменты политического давления для запугивания прежде всего собственного населения". "То есть речь идет о наказании спортсменов за то, что они реализуют свой талант, то, чему посвятили всю свою жизнь. Последние действия вызывают искреннее сожаление", - заметила дипломат.

Игры будущего в Казани завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.