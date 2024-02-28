Делегация РФ в Вене не исключает отправки военных НАТО на Украину под видом наемников

Представитель России Юлия Жданова также призвала Запад "перестать накачивать Украину оружием", а Киев - "прекратить боевые действия"

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия не исключает направления военнослужащих стран НАТО на Украину под видом наемников. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Мы неоднократно предупреждали страны Североатлантического альянса об опасности поставок все более дальнобойного оружия киевскому режиму, а также непосредственного участия их кадровых военных в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самыми непредсказуемыми. Вместе с тем не исключаем, что новая "порция" натовских солдат может прибыть на Украину вновь под "легендой" наемников, которые, к слову, уже управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и РСЗО, входят в состав штурмовых отрядов", - подчеркнула Жданова.

Представитель российской делегации также призвала Запад "перестать накачивать Украину оружием", а Киев - "прекратить боевые действия". "Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, соблюдать права и свободы граждан. Необходимо учитывать новые территориальные реалии, ситуацию "на земле". Если же наша готовность не будет встречена взаимностью, то мы продолжим полную реализацию задач специальной военной операции и отстаивание наших жизненных интересов всеми необходимыми способами", - резюмировала дипломат.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС.