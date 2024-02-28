Рогов заявил об успехах российских военных на времевском направлении

Говоря о ситуации в районе Работина, председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что большая часть села по-прежнему находится в серой зоне

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Российские силы развили оперативный успех на времевском направлении, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Можно сказать о времевском направлении: оно актуализировалось, активизировались боевые действия. У нас есть оперативные успехи [на этом направлении], есть небольшое продвижение русской армии", - сказал он.

Говоря о ситуации в районе населенного пункта Работино Запорожской области, Рогов отметил, что большая часть села по-прежнему находится в серой зоне. "Враг предпринял несколько атак и контратак в населенном пункте Работино, они [украинские войска] пытаются восстановить позиции и удержаться. У нас сильные позиции на юге, где мы закрепились и лучше окопались, и на юго-востоке остатков данного населенного пункта. Большая часть села остается в серой зоне", - сказал собеседник агентства.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что в районе Работина была отражена контратака штурмовой группы 117-й мехбригады ВСУ, противник потерял до 40 военнослужащих.