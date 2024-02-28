В СФ заявили о потенциале СОР-29 в Баку для межпарламентского диалога РФ и Азербайджана

По словам заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина, в этой сфере есть хорошие перспективы для диалога по зеленому стандарту Каспия

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 февраля. /ТАСС/. 29-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку, а также вопросы зеленого стандарта Каспия имеют хороший потенциал для расширения межпарламентского диалога России и Азербайджана. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин на XII российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

"Баку в этом году станет столицей СОР-29. Это знаковое событие, - отметил сенатор. - Это "зеленая дипломатия", которую могла бы представлять не только исполнительная, но и законодательная власть. Поэтому я думаю, что это будет отдельно отражено в вопросах нашего межпарламентского сотрудничества".

По словам Яцкина, в этой сфере есть хорошие перспективы для диалога по зеленому стандарту Каспия. "Я считаю, что здесь есть очень хороший потенциал для нашего межпарламентского сотрудничества", - добавил он.

Сенатор подчеркнул, что план работы межпарламентской комиссии России и Азербайджана будет в ближайшее время утвержден.

Межрегиональные форумы России и Азербайджана, организованные по инициативе глав двух государств, проходят с 2009 года и помогают устанавливать новые связи между регионами двух стран, обсуждать совместные перспективные проекты. Первый форум состоялся в Баку, в разные годы мероприятие также принимали российские города Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, азербайджанская Габала. 11-ый форум прошел в Баку. По его итогам было подписано несколько двусторонних документов.