Медведев на совещании по ВПК зачитал фрагмент из телеграммы Сталина

Зампред Совета безопасности РФ обратил особое внимание на часть, в которой говорилось о том, что самолеты нужны армии "теперь как воздух, как хлеб"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о выпуске вооружений на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК), зачитал фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года руководителям нескольких предприятий.

"Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию", - процитировал Медведев. - Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2". Тогда Сталин привел в качестве примера завод, выпускавший один Ил-2 в сутки. Медведев обратил особое внимание на эту часть текста. "Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб", - привел слова советского лидера зампред Совбеза.

Он сказал, что в те времена "самолеты попроще были, чем нынешние", но отметил, что в нынешнее время "создан более спокойный режим работы". "[Говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа", - сказал Медведев.

Зампред Совета безопасности не впервые прибегает на заседаниях рабочей группы ВПК к цитированию Иосифа Сталина. В интервью СМИ политик рассказывал, что таким образом хотел простимулировать и "взбодрить" руководителей оборонных предприятий.

В 2023 году Медведев потребовал от ОПК восполнять то, что не было сделано, сопроводив свое требование словами Сталина.