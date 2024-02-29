Сальдо предложил открыть центр Донбасса и Новороссии в бывшем посольстве Украины в Москве

Губернатор Херсонской области отметил, что идея об этом у него возникла в 2023 году

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать центр Донбасса и Новороссии в бывшем посольстве Украины в Москве.

"В Киеве был центр российской культуры. Почему в Москве не должен? Давайте сделаем такой же [центр культуры] - Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью ТАСС.

Сальдо отметил, что идея создать культурный центр Донбасса и Новороссии в бывшем посольстве Украины в Москве у него возникла еще в 2023 году.

10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.