Сальдо предложил открыть центр Донбасса и Новороссии в бывшем посольстве Украины в Москве

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать центр Донбасса и Новороссии в бывшем посольстве Украины в Москве.
"В Киеве был центр российской культуры. Почему в Москве не должен? Давайте сделаем такой же [центр культуры] - Донбасса и Новороссии", - сказал он в интервью ТАСС.
Сальдо отметил, что идея создать культурный центр Донбасса и Новороссии в бывшем посольстве Украины в Москве у него возникла еще в 2023 году.
10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.