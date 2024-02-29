Путин поручил расширить программу социальной газификации для садовых товариществ

Президент отметил, что благодаря программе социальной газификации газ уже подведен бесплатно к границам 1 млн 100 тыс. участков

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Программа социальной газификации, реализуемая в России, должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что на границах многих населенных пунктов, в которых проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества, где "люди годами, из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки" и строят дома для круглогодичного проживания.

"Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем, решить в интересах наших граждан - а именно, расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков с домами садоводческих товариществ", - сказал Путин.

Он отметил, что благодаря программе социальной газификации, реализуемой в стране, газ уже подведен бесплатно к границам 1 млн 100 тыс. участков, и прием заявок продолжается.

"При этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников СВО, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участков", - сказал Путин.

Отдаленные районы

Глава государства также отметил, что жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, в которых в ближайшие годы пока не будет сетевого газа, смогут получить субсидии на приобретение отечественного отопительного оборудования. Они вынуждены отапливать свои дома углем и дровами.

"Теперь с помощью субсидий государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели дополнительно порядка 32 млрд рублей", - сказал Путин.