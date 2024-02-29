Рогов заявил, что опыт и умения героев СВО будут вдвойне востребованы в мирной жизни

Это также поможет в экономическом противостоянии с Западом, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Опыт и умения героев и командиров специальной военной операции будут вдвойне востребованы после ее завершения, в том числе для экономического противостояния с Западом. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов после окончания послания президента РФ Федеральному собранию.

"Мы это видим по фронту: проявляется масса самобытных командиров, без преувеличения полководцев, людей, которые не боятся брать ответственность на себя. Этот опыт, это умение действовать в стрессовых ситуациях, быстро реагировать на вызовы, защищая родную землю, освобождая ее, в мирных условиях этот опыт будет ценен вдвойне для ответа на попытки Запада помешать развитию российской экономики", - сказал Рогов.

По его оценке, президент России Владимир Путин фактически заявил о начале формировании в России новой элиты. "Сейчас эта элита куется на передовой во всех смыслах. Это решение мы сможем оценить на протяжении многих лет, когда в национальную элиту войдут люди не только по экономическому принципу, как сказал президент - успел урвать, украсть и стал элитой. По делам людей будут определяться их возможности, их роль в деле развитии нашей общей Родины", - отметил собеседник агентства.

Во время послания российскому парламенту Путин назвал героев специальной военной операции людьми, которым можно передать и доверить Россию. По словам главы государства, именно они должны выходить на ведущие позиции в системе образования и воспитания молодежи, в общественных объединениях, бизнесе, в государственном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты.