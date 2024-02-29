Спикер Мажилиса Казахстана и посол РФ обсудили межпарламентское сотрудничество

Стороны также затронули вопросы динамики расширения и укрепления российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей в целом

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов в ходе встречи с послом России в республике Алексеем Бородавкиным обсудил перспективы межпарламентского взаимодействия и укрепления союзнических отношений двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Казахстане.

"В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы межпарламентского сотрудничества России и Казахстана, а также динамику расширения и укрепления российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей в целом", - говорится в сообщении. Отмечено, что на встрече рассмотрены основные ориентиры предстоящего визита Кошанова в Россию, запланированного на период с 3 по 5 марта, подтверждены основные пункты программы пребывания председателя Мажилиса в Москве и Казани.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что с 3 по 5 марта планируется официальный визит Кошанова в Россию с посещением городов Москва и Казань. В ходе визита в Москве запланированы двусторонние переговоры с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также двусторонние встречи в Казани с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. В рамках визита стороны обсудят межпарламентское взаимодействие, а также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.