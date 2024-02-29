Начальником ГУ МЧС по Москве назначили Вадима Уваркина

Временно исполняющим обязанности начальника главка был Юрий Ткаченко

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новым начальником главного управления МЧС России по Москве назначен руководитель главка МЧС по Брянской области Вадим Уваркин. Об этом сообщили ТАСС во властных структурах.

"Генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин назначен начальником ГУ МЧС РФ по Москве", - сказал собеседник агентства.

Место руководителя столичного главка МЧС РФ фактически было свободно с 2022 года, когда генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов перенес инфаркт во время тушения пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза". Временно исполняющим обязанности начальника главка был Юрий Ткаченко.

Вадим Уваркин родом из Липецкой области, закончил Бакинское высшее общевойсковое училище, затем Военно-инженерную академию и академию Государственной противопожарной службы МЧС России. С 2015 года руководил ГУ МЧС РФ по Брянской области.