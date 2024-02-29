Бортников подтвердил, что на территории Украины много баз ЦРУ

Глава ФСБ подчеркнул, что противник в лице американцев, англичан и французов активно работает на территории Украины

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что на территории Украины располагается много баз ЦРУ.

"Много", - ответил он на вопрос журналиста Первого канала, сколько баз ЦРУ на Украине на самом деле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что баз наверняка намного больше, чем те 12, о которых писали СМИ.

"Они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами, так и <...> представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим", - сказал глава ФСБ. Бортников подчеркнул, что противник в лице американцев, англичан и французов активно работает на территории Украины.

"Работа ведется", - ответил он на вопрос, могут ли российские силы "дотянуться" до баз ЦРУ на Украине.