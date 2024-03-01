Лавров проводит в Анталье переговоры с главой МИД Турции

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Антальского дипломатического форума. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Встреча глав МИД России и Турции в Анталье", - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив запись фотографией министров.

Встреча глав МИД проходит в закрытом для прессы режиме.

Ожидается, что министры обсудят широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес - торговле, энергетике, безопасности, банковской сфере, туризме, а также региональную проблематику. Кроме того, запланировано, что стороны проработают "график двусторонних контактов на различных уровнях".

В предыдущий раз Лавров и Фидан проводили встречу на полях министерского заседания G20 в Рио-де-Жанейро.