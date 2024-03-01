Лавров в Анталье проводит встречу с главой МИД Азербайджана

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях Антальского дипломатического форума. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российско-азербайджанские переговоры в Турции", - написала дипломат в Telegram-канале, сопроводив запись фотографией.

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. На полях мероприятия глава МИД РФ уже встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.