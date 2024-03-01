Косачев: ФРГ должна дать ответ в связи с записью обсуждения атаки на Крымский мост

Вице-спикер Совета Федерации сообщил, что инцидент должен иметь серьезнейшие последствия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководство Германии должно дать исчерпывающий ответ в связи с появлением записи разговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших нанесение ударов по Крымскому мосту. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что эта запись опровергает заявления властей ФРГ о неучастии в конфликте.

"Если не последуют убедительные опровержения и доказательства, придется кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте, которая, как теперь выясняется, полностью опровергает заявления канцлера [ФРГ Олафа] Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте. Это прямое участие, куда уж прямее: "Мы сейчас ведем войну", - говорит один из записанных немцев", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он убежден, что инцидент должен иметь серьезнейшие последствия. "Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ - и не только нам, но и собственным гражданам - о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой", - добавил Косачев.

Политик отметил, что высокопоставленные военные вряд ли могли "готовить что-то за спиной канцлера", а это означает, что Берлин "по уши вовлечен в непосредственные военные действия и даже готовит планы нанесения ударов по российской инфраструктуре". "И речь не о военных объектах, а о мосте, по которому ездят пассажирские поезда и тысячи гражданских машин. Мы будем иметь все основания считать германское руководство прямым соучастником преступлений киевских нацистов, для которых атаки на гражданские объекты и мирное население привычное дело", - подчеркнул вице-спикер СФ.

Он напомнил, что совсем недавно Бундестаг дал зеленый свет поставкам киевскому режиму вооружений, которые бы могли "наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" России. "Судя по перехваченным разговорам немецких военных, речь уже не только о поставке оружия. То, что Берлин так хотел скрыть от общественности, уже стало фактом: Германия воюет на стороне Украины. Абсолютно игнорируя волю собственного населения", - констатировал Косачев.

Он привел слова депутата Бундестага Родериха Кизеветтера о том, что необходимо "перенести войну в Россию", разрушать не только военные объекты и заводы, "но и министерства", поскольку, если Украина провалится в своих планах, "немецкий миропорядок и Европейский союз канут в Лету". "Миру, и особенно нашей стране, стоило больших усилий, чтобы прошлый "немецкий миропорядок" канул в Лету. Мне кажется, именно немцам лучше не испытывать судьбу второй раз", - предупредил вице-спикер СФ.

Запись обсуждения

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей.

Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.