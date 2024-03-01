В СФ призвали ФРГ провести расследование в связи с записью об атаках на Крымский мост

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил, что только таким образом можно восстановить доверие и уверенность в соблюдении международных норм и принципов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин призвал власти ФРГ провести тщательное расследование в связи с появлением записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атак на Крымский мост.

"Призываем немецкие власти незамедлительно провести тщательное расследование содержания этого разговора и предоставить мировому сообществу объяснения. Только таким образом можно восстановить доверие и уверенность в соблюдении международных норм и принципов", - сказал Булавин ТАСС.

Глава комитета СФ по обороне отметил, что появление подобной записи подтверждает "нарастающие противоречия в немецком обществе относительно внешнеполитического курса и отношений с Россией". "Это может указывать на то, что не все граждане Германии поддерживают официальную линию своего правительства, особенно в отношении России", - добавил он.

По мнению сенатора, значительная часть немецкого общества видит Россию "как важного экономического и стратегического партнера, а не как врага".

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.