Посол РФ: французы выступают радикально против отправки своих военных на Украину

Алексей Мешков отметил, что 75% французов, по проведенному экспресс-опросу общественного мнения, выступают категорически против отправки французских вооруженных сил

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Французское общество, согласно проведенному экспресс-опросу населения, выступает категорически против отправки своих военнослужащих на Украину, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже представители около 20 государств обсуждали возможную отправку сухопутных войск западных стран на Украину в рамках ее дальнейшей поддержки в конфликте с РФ.

"[Последующие ответные] комментарии были совершенно разумные, что это в принципе непонятное и антифранцузское заявление, потому что о каком размещении натовских войск может идти речь? 75% французов, по проведенному экспресс-опросу общественного мнения, выступают категорически против отправки французских вооруженных сил на Украину", - сказал Мешков.

"Хотя, как мы знаем, французы есть, они воюют там, - напомнил дипломат, - и не так давно даже в МИД России вызывался французский посол после гибели 40 французских военных на Украине". Однако французское общество, по его словам, "отнюдь не готово" к эскалации на Украине.

О возможных причинах и общественной реакции

Российский посол отметил, что заявление Макрона в целом вызвало не фурор, а скорее ступор, поскольку в общественном мнении и Франции, и большинства стран Европы это заявление "никто толком не понял". "И они задаются вопросом: почему, зачем и [почему] именно сейчас", - объяснил Мешков.

"Версий много. Главная - что Макрон постарался вернуться активно на политическую арену Европы и даже мира в условиях ослабления влияния США на происходящие события, - продолжил посол РФ. - Вторая - это элемент внутриполитической борьбы, предстоящие в ближайшем будущем выборы в Европарламент и попытка разобраться с оппозиционными партиями, которые совершенно справедливо и очевидно выступили против данного заявления".

Дипломат подчеркнул: несмотря на все это, окончательного ответа, по крайней мере у французского истеблишмента, на этот вопрос нет.

О заявлении французского президента

В рамках сделанного 26 февраля заявления Макрон отметил, что участники, в числе которых почти 20 западных государств, не пришли к консенсусу по вопросу отправки на Украину сухопутных войск, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.