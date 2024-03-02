Лавров в Турции начал встречу с главой МИД Киргизии

Встреча проходит в закрытом формате

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым на полях Антальского дипломатического форума, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит за закрытыми дверьми.

В субботу у главы МИД РФ прошла встреча с коллегой из Узбекистана.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.