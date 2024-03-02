В Карелии досрочное голосование на выборах президента началось на островах Ладоги

В целом по республике процедура продлится со 2 по 13 марта и охватит 126 избирательных участков

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Карелии, в том числе, на труднодоступных островах Ладожского озера. Об этом ТАСС сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии Питкярантского района Ирина Сонгина.

"У нас досрочное голосование проходит 2, 3 марта в 18 населенных пунктах, два из которых находятся на островах. Одна деревня - на острове Лункулансаари, а вторая - на острове Мантсинсаари", - сообщила собеседник агентства.

По ее словам, остров Лункулансаари связан с материком деревянным мостом, поэтому сложностей в организации голосования нет, а вот второй остров, Мантсинсаари, находится на значительном удалении, куда можно добраться только на лодке или по зимней переправе.

В первой деревне прописан 51 человек, имеющий право принимать участие в выборах, во второй - только один. По словам Ирины Сонгиной, в 2024 году членам участковой избирательной комиссии добираться до острова на лодке не пришлось. Благодаря проекту "ИнформУИК" удалось узнать, что единственный житель деревни острова Мантсинсаари в дни досрочного голосования будет находиться в пешей доступности.

Как ТАСС сообщили в избиркоме Карелии, в целом по республике досрочное голосование на выборах президента России продлится со 2 по 13 марта и охватит 126 избирательных участков на территории 16 муниципальных образований региона.