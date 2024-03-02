Лавров в Турции встретился с главой МИД Таджикистана

Встреча проходит в закрытом от прессы формате

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином на полях Антальского дипломатического форума, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в закрытом от прессы формате.

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в дипломатическом форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

В субботу прошли встречи главы МИД РФ с коллегой из Узбекистана, главой МИД Киргизии, королем Эсватини Мсвати III , главой МИД Словакии и коллегой из Казахстана.