Лавров: фактов, что Запад ведет к военному решению ситуации на Украине, предостаточно

Глава МИД РФ отметил, что еще больше фактов показывают полную провальность и тупиковость такого курса

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Фактов, свидетельствующих о том, что Запад стремится к военному решению ситуации на Украине, предостаточно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно, несмотря на то, что еще больше фактов показывают полную провальность и тупиковость такого курса", - сказал глава МИД.

Лавров заметил, что Москва видит "недостаток доброй воли с той стороны". "Даже не столько доброй воли, видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя. Чего стоят последние заявления [Ллойда] Остина, главы Пентагона, о том, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждена выступить против России, заявления [президента Франции Эмманюэля] Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины", - напомнил он, отметив, что французский лидер позже заявил, что "от своих мыслей не отказывается".

"И вот эти тенденции на Западе, среди западного руководства, конечно, они перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании. Это все не так", - указал министр.